В Барнауле возбудили уголовное дело о халатности после ЧП с батутом

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Уголовное дело о халатности возбуждено в Барнауле по факту травмирования двух детей в результате падения с перевернувшегося батута. Об этом сообщили в СК России.
В Барнауле возбудили уголовное дело о халатности после ЧП с батутом
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК России («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью») по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

30 мая стало известно, что двое детей 2017 года рождения находятся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии в больнице в результате падения с лопнувшего батута в Барнауле.

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