В Барнауле возбудили уголовное дело о халатности после ЧП с батутом
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК России («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью») по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
30 мая стало известно, что двое детей 2017 года рождения находятся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии в больнице в результате падения с лопнувшего батута в Барнауле.