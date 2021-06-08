На ПМЭФ рассказали о программе-приложении для диабетиков в Катаре

Руководитель отдела изменения контента и поведения компании в области цифрового здравоохранения Droobi Нур Джандали рассказала о программе-приложении для диабетиков в Катаре в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Программа-приложение для диабетиков Droobi for Diabetes даёт людям возможность улучшить состояние своего здоровья за счёт предоставления профессионального коучинга, системы отслеживания данных. Это развивает у пользователя здоровые привычки», — заявила она в беседе с ФБА «Экономика сегодня» на полях ПМЭФ.

По её словам, в настоящее время программа проходит клинические испытания.

Как отметила Джандали, когда пользователи отслеживают уровень глюкозы в крови, им приходит персонализированное сообщение о том, что им делать в этот момент.

«Наша цель — изменить поведенческие навыки пациентов в отношении здоровья. Мы создали систему самообучения, которая использует сбор данных и искусственный интеллект для предоставления действенных рекомендаций», — пояснила она.

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