Учёный рассказал об опасности сахарного диабета для пациентов с коронавирусом

Президент НМИЦ эндокринологии Минздрава России, академик РАН Иван Дедов рассказал об опасности сахарного диабета, в частности для пациентов с коронавирусом, и описал возможное решение проблемы.

В беседе с «Российской газетой» Иван Дедов заявил, что сахарный диабет — опаснейший вызов мировому сообществу.

«Казалось бы, какая проблема для мыслящего человека — ожирение: ешь в меру и будешь здоров! А между тем, по самым скромным подсчётам, в России сейчас уже 19 млн человек страдают метаболическим синдромом, это как раз состояние между сахарным диабетом и ожирением. Более 30% населения страдают ожирением... И всё-таки это ещё не сахарный диабет. На этой стадии существует перспектива, по нашим оценкам, примерно для половины пациентов вернуться в здоровые когорты», — сказал специалист.

Дедов заявил, что пациенты с сахарным диабетом гораздо тяжелее прочих переносят коронавирус.

«Это уже подтверждено статистически. За первые шесть месяцев 2020 года COVID-19 увеличил летальность больных сахарным диабетом в два раза. Так что это действительно самая уязвимая группа», — сказал он.

Специалист считает, что продлить качественную, здоровую жизнь на 10—15 лет вполне реально. Он отметил, что для этого необходима федеральная программа по аналогии с программами по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и с онкозаболеваниями.

«Думаю, нужна новая вертикаль эндокринологической службы, уже рассчитанная на новые технологии. Это, безусловно, качественно новое первичное звено, где должны работать эндокринологи. Причём мы хотим добиться, чтобы врачи-эндокринологи получали дополнительный ряд компетенций и практик, чтобы могли оказывать пациентам квалифицированную помощь при ИБС, гипертензии, других заболеваниях», — сказал он.

Специалист отметил, что вариант такого регионального эндокринологического амбулаторного центра с технико-экономическим обоснованием направлен в правительство Российской Федерации.

Ранее заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай рассказал о ситуации с диабетом в стране.