В Минздраве прокомментировали ситуацию с диабетом в России

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай рассказал о ситуации с диабетом в стране.

«Если говорить по общемировым данным, то в мире за последние десять лет численность людей, живущих с диабетом, увеличилась примерно в два раза. При этом в Российской Федерации количество новых случаев диабета ежегодно прирастает примерно на 300 тыс. — чуть больше, чуть меньше», — цитирует его РИА Новости.

По словам представителя Минздрава, у детей диабет выявляют реже, чем у взрослых.

Салагай также добавил, что ведомством реализуется комплекс мероприятий, которые направлены на формирование надлежащих подходов к лечению пациентов.

В июле Минздрав представил данные, согласно которым в 2019 году число впервые выявленных случаев сахарного диабета в России увеличилось на 27% по сравнению с показателями 2010 года.