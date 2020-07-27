В России возросла выявляемость случаев сахарного диабета

В 2019 году число впервые выявленных случаев сахарного диабета в России увеличилось на 27% по сравнению с показателями 2010 года. Об этом свидетельствуют данные Минздрава России, которые имеются в распоряжении RT.

Так, в 2019 году диагноз «сахарный диабет» был впервые поставлен 410,5 тыс. россиянам. За 2010 год таких пациентов было выявлено 323,9 тыс.

Уровень заболеваемости (число впервые выявленных случаев на 100 тыс. населения) вырос на 22,5%: в 2010 году он составлял 228,3 новых случая на 100 тыс. населения, в 2019-м эта цифра увеличилась до 279,7.

Среди регионов с самым высоким уровнем заболеваемости в 2019 году оказались Краснодарский край (475,2 случая на 100 тыс. населения), а также Ленинградская (435,4), Ростовская (428,3), Кировская (413,3) и Оренбургская (400,4) области.

Самое незначительное число впервые выявленных случаев на 100 тыс. отмечено в Чечне (64,1), Дагестане (100,1), Приморском крае (112,2), Ингушетии (115,4) и Забайкальском крае (136,6).

По мнению старшего научного сотрудника отделения терапевтической эндокринологии МОНИКИ Ильи Барсукова, к росту заболеваемости привела совокупность нескольких факторов. В частности, улучшение качества диагностики этого заболевания.

«Конечно, люди проходят и диспансеризацию, и какие-то индивидуальные чекапы — выявляемость диабета стала лучше, за последние десять лет однозначно», — отметил специалист.

Он также добавил, что рост числа пациентов с диабетом связан с увеличением числа возрастного населения.

«Особенно это касается тёплых регионов, потому что туда сейчас активно переезжают из более северных, как и раньше, именно люди средней и старшей возрастной категорий. И, соответственно, среди них распространённость диабета гораздо выше, чем среднепопуляционное», — пояснил врач.

Ранее были названы регионы России с самым высоким уровнем распространённости ожирения.