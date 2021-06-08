В Севастополе зарегистрировали 27 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
За сутки в Севастополе зарегистрировали 27 случаев коронавируса, при этом из медицинских учреждений города выписали 35 человек.
В Севастополе зарегистрировали 27 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в городе заболели 15 138 жителей.

Как отмечается, в Севастополе продолжается вакцинация против COVID-19. Она проводится в два этапа.

Также стало известно, что за минувшие 24 часа в Ульяновской области выявили 83 случая коронавируса, передаёт mosaica.ru со ссылкой на оперштаб. Выздоровел при этом 91 пациент.

Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, когда можно вакцинироваться переболевшим коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить