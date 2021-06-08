В Севастополе зарегистрировали 27 случаев COVID-19 за сутки

За сутки в Севастополе зарегистрировали 27 случаев коронавируса, при этом из медицинских учреждений города выписали 35 человек.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в городе заболели 15 138 жителей.

Как отмечается, в Севастополе продолжается вакцинация против COVID-19. Она проводится в два этапа.

Также стало известно, что за минувшие 24 часа в Ульяновской области выявили 83 случая коронавируса, передаёт mosaica.ru со ссылкой на оперштаб. Выздоровел при этом 91 пациент.

Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, когда можно вакцинироваться переболевшим коронавирусом.