В Татарстане прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Татарстане зарегистрировали 30 новых случаев COVID-19, при этом за весь период пандемии в регионе коронавирусом заболели 21 726 жителей.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперштаб.

Из медучреждений республики за последние 24 часа выписаны восемь пациентов. Общее число выздоровевших достигло 18 693.

Также стало известно, что в Пермском крае за сутки выявили 97 случаев COVID-19, передаёт kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Выздоровели при этом 107 человек.

Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 заболели 58 235 жителей.

Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, когда можно вакцинироваться переболевшим коронавирусом.