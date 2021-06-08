В Кировской области зарегистрировали 68 случаев COVID-19 за сутки

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За сутки в Кировской области зарегистрировали 68 случаев коронавируса.
В Кировской области зарегистрировали 68 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

На лечении в больницах находится 1231 пациент, лечение на дому проходят ещё 2019. За минувшие 24 часа из медучреждений выписаны 109 жителей.

В свою очередь, в Хабаровском крае призвали соблюдать меры безопасности, передаёт transsibinfo.com со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

«Необходимо продолжать соблюдать масочный режим и социальную дистанцию», — уточнила Ирина Зубун, заместитель руководителя краевого управления Роспотребнадзора.

Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, когда можно вакцинироваться переболевшим коронавирусом.

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