В Кировской области зарегистрировали 68 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.
На лечении в больницах находится 1231 пациент, лечение на дому проходят ещё 2019. За минувшие 24 часа из медучреждений выписаны 109 жителей.
В свою очередь, в Хабаровском крае призвали соблюдать меры безопасности, передаёт transsibinfo.com со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.
«Необходимо продолжать соблюдать масочный режим и социальную дистанцию», — уточнила Ирина Зубун, заместитель руководителя краевого управления Роспотребнадзора.
Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, когда можно вакцинироваться переболевшим коронавирусом.