В Оренбургской области назвали число сделавших прививку от COVID-19

В Оренбургской области продолжается работа по вакцинации населения от COVID-19. Так, к настоящему времени прививку сделали 245 546 жителей региона.

Об этом сообщает RIA56.

Как отмечается, в области работает 72 пункта вакцинации. Без записи прививку можно сделать в торговых центрах «Армада» и «КИТ» в Оренбурге.

При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и ОМС.

Кроме того, стало известно, что за минувшие 24 часа в Санкт-Петербурге сделали 19 117 тестов на коронавирус, передают «Невские новости» со ссылкой на городскую администрацию.

Продолжает работу Единая региональная справочная служба. За сутки принято 20 641 обращение по вопросам пандемии.

Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, когда можно вакцинироваться переболевшим коронавирусом.