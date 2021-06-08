В Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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За сутки в Удмуртии зарегистрировали 38 случаев коронавируса, выздоровел при этом 41 житель региона.
В Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Всего за период пандемии в регионе заболели 34 479 человек, выписаны — 31 308. Вакцинацию прошли 125 287 жителей, из них 99 457 получили второй компонент.

Кроме того, стало известно, что в Ставропольском крае выявили 54 случая COVID-19 за минувшие 24 часа. Выздоровели при этом 99 пациентов, передаёт pobeda26.ru со ссылкой на губернатора края Владимира Владимирова.

Общее число заболевших на Ставрополье достигло 55 302, выписаны из медицинских учреждений 52 417 человек.

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, когда можно вакцинироваться переболевшим коронавирусом.

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