Госдума приняла поправки к законопроекту о поиске пропавших людей по геолокации

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Госдума во вторник, 8 июня, приняла во втором чтении поправки к законопроекту, который призван упростить поиск пропавших людей с использованием данных геолокации их мобильных устройств.
Госдума приняла поправки к законопроекту о поиске пропавших людей по геолокации
  • © duma.gov.ru

Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

«Законопроектом предлагается предусмотреть, что в случае получения сообщения о без вести пропавшем лице на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, вынесенного в течение 24 часов с момента поступления сообщения о без вести пропавшем лице, допускается получение информации о соединениях абонентского устройства, находящегося у без вести пропавшего лица, с иными абонентами и (или) их абонентскими устройствами, иным оборудованием, а также о местоположении данного абонентского устройства путём снятия информации с технических каналов связи с обязательным уведомлением суда (судьи) в течение 24 часов», — сказано в документе.

В феврале сообщалось, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России разработало законопроект, согласно которому предлагается вывести из-под тайны связи информацию о местоположении мобильного телефона абонента, что в том числе поможет в поиске пропавших людей. Как рассказал замглавы Минцифры Олег Иванов, в настоящее время координаты устройств абонентов являются тайной и операторы связи обязаны обеспечивать её соблюдение.

Отмечается, что координаты не всегда могут оперативно передать в органы, занимающиеся оперативно-разыскной деятельностью. Иванов отметил, что при поиске пропавших людей счёт идёт на часы. 

Он рассказал, что в России ежегодно теряются десятки тысяч человек.

Также депутат Госдумы, представитель Поискового движения России Ильдар Бикбаев высказал мнение, что в поиске пропавших детей могут помочь GPS-маячки, вшитые в ранцы и сумки.

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