В Госдуме прокомментировали идею вшивать GPS-датчики в школьные портфели
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Ильдар Бикбаев в беседе с «Парламентской газетой» сообщил, что сигнал о геолокации дают не только мобильные телефоны.
Так в некоторых регионах, например в Екатеринбурге, стали вшивать GPS-маячки в портфели школьников.
«Ведь телефон может быть утрачен или находиться не у владельца, поэтому в регионе решили вшивать в ранцы датчики, которые тоже дают сигнал по геолокации», — пояснил депутат.
Парламентарий подчеркнул, что развитие компьютерных технологий даёт возможность выработать новые способы поиска людей.
«Законодателям ещё предстоит поработать в этом направлении», — добавил Бикбаев.
Ранее сообщалось, что во Владимирской области нашли пропавшего в сентябре школьника.