В Госдуме прокомментировали идею вшивать GPS-датчики в школьные портфели

Депутат Госдумы, представитель «Поискового движения России» Ильдар Бикбаев считает, что в поиске пропавших детей могут помочь GPS-маячки, вшитые в ранцы и сумки.

Ильдар Бикбаев в беседе с «Парламентской газетой» сообщил, что сигнал о геолокации дают не только мобильные телефоны.

Так в некоторых регионах, например в Екатеринбурге, стали вшивать GPS-маячки в портфели школьников.

«Ведь телефон может быть утрачен или находиться не у владельца, поэтому в регионе решили вшивать в ранцы датчики, которые тоже дают сигнал по геолокации», — пояснил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что развитие компьютерных технологий даёт возможность выработать новые способы поиска людей.

«Законодателям ещё предстоит поработать в этом направлении», — добавил Бикбаев.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области нашли пропавшего в сентябре школьника.