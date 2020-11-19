Во Владимирской области нашли пропавшего в сентябре школьника
В администрации Камешковского района Владимирской области заявили, что пропавший 28 сентября первоклассник был найден живым.
- РИА Новости
«На службу ЕДДС поступил звонок, что нашёлся в [деревне] Макарихе... Мальчик жив», — сказал собеседник агентству ТАСС.
Вместе с этим в администрации отказались уточнять подробности.
Ранее в Тверской области нашли пропавшую десятилетнюю школьницу.
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