В Тверской области нашли пропавшую десятилетнюю школьницу
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте регионального отделения СК.
«Слаженное взаимодействие участников поисков привело к положительному результату, малолетняя была обнаружена в одном из домов населённого пункта у знакомой местной жительницы», — указывается в заявлении.
Отмечается, что в ближайшее время следователем Следственного комитета будут установлены все обстоятельства её безвестного отсутствия.
Ранее следователи заявляли о пропаже десятилетней школьницы в Тверской области.