В Тверской области нашли пропавшую десятилетнюю школьницу

В СК заявили, что пропавшая в Тверской области десятилетняя школьница была найдена живой.

Об этом говорится на сайте регионального отделения СК.

«Слаженное взаимодействие участников поисков привело к положительному результату, малолетняя была обнаружена в одном из домов населённого пункта у знакомой местной жительницы», — указывается в заявлении.

Отмечается, что в ближайшее время следователем Следственного комитета будут установлены все обстоятельства её безвестного отсутствия.

Ранее следователи заявляли о пропаже десятилетней школьницы в Тверской области.