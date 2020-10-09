В Тверской области пропала десятилетняя школьница

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В СК заявили о пропаже десятилетней школьницы в Тверской области.
В Тверской области пропала десятилетняя школьница
  • © СК РФ

Об этом сообщает региональное отделение СК.

«Поступило сообщение о безвестном исчезновении малолетней девочки 2010 года рождения, которая 7 октября ушла из дома, расположенного в деревне 1-е Мая Конаковского района, и до настоящего времени о её местонахождении ничего не известно», — говорится в заявлении.

По данному факту организованы поисковые мероприятия и доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что в Тверской области нашли пропавшую 12-летнюю школьницу.

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