В Тверской области нашли пропавшую школьницу

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В СК сообщили, что в Тверской области нашли живой пропавшую 12-летнюю школьницу.
В Тверской области нашли пропавшую школьницу
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«2 июня пропавшая была обнаружена в Удомле сотрудниками органов внутренних дел. В настоящее время её опрашивает следователь СК с целью установления всех обстоятельств её безвестного исчезновения», — говорится в заявлении регионального ведомства.

Уточняется, что 1 июня следователям поступило сообщение о безвестном исчезновении малолетней, которая ушла из дома днём и не вернулась вечером.

Ранее пропавшего в Кировской области четырёхлетнего мальчика нашли живым спустя почти двое суток поисков.

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