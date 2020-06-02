В Тверской области нашли пропавшую школьницу

В СК сообщили, что в Тверской области нашли живой пропавшую 12-летнюю школьницу.

«2 июня пропавшая была обнаружена в Удомле сотрудниками органов внутренних дел. В настоящее время её опрашивает следователь СК с целью установления всех обстоятельств её безвестного исчезновения», — говорится в заявлении регионального ведомства.

Уточняется, что 1 июня следователям поступило сообщение о безвестном исчезновении малолетней, которая ушла из дома днём и не вернулась вечером.

Ранее пропавшего в Кировской области четырёхлетнего мальчика нашли живым спустя почти двое суток поисков.