Прокуратура проверяет семью пропавшей в Крыму девочки

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Прокуратура Крыма проводит проверку семьи девочки, которая пропала в Ленинском районе полуострова, сообщает «Крыминформ».
Прокуратура проверяет семью пропавшей в Крыму девочки
  • РИА Новости

«Будет дана оценка действиям родителей в части надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию малолетнего ребёнка», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Отмечается, что расследование данного дела взято на особый контроль.

Также сообщается, что группировка, задействованная в поисках пропавшего ребёнка, была увеличена до 103 человек и 23 единиц техники.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения шестилетней девочки в Ленинском районе Крыма.

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