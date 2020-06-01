Прокуратура проверяет семью пропавшей в Крыму девочки
- РИА Новости
«Будет дана оценка действиям родителей в части надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию малолетнего ребёнка», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
Отмечается, что расследование данного дела взято на особый контроль.
Также сообщается, что группировка, задействованная в поисках пропавшего ребёнка, была увеличена до 103 человек и 23 единиц техники.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения шестилетней девочки в Ленинском районе Крыма.