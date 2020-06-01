В Крыму завели уголовное дело после исчезновения шестилетней девочки

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения шестилетней девочки в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба регионального глава СК.

По данным ГУ МЧС по Крыму, сообщение об исчезновении ребёнка в районе Северо-Крымского канала поступило в 00:40 понедельника, 1 июня.

«Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения шестилетнего ребенка в Ленинском районе (п., в, ч. 2 ст. 105 УК)», — приводит ТАСС сообщение.

Установлено, что днём 31 мая девочка вместе с отцом и его приятелями отправилась на рыбалку. В ходе распития спиртных напитков взрослые оставили ребёнка без присмотра, в результате чего ребёнок пропал. В правоохранительные органы об исчезновении девочки сообщила её бабушка.

В настоящее ведутся сотрудники правоохранительных органов ведут поиски совместно с волонтёрами «Лиза Алерт».

Ранее пропавшего в Кировской области четырёхлетнего мальчика нашли живым спустя почти двое суток поисков.