В Крыму завели уголовное дело после исчезновения шестилетней девочки
- © СК РФ
По данным ГУ МЧС по Крыму, сообщение об исчезновении ребёнка в районе Северо-Крымского канала поступило в 00:40 понедельника, 1 июня.
«Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения шестилетнего ребенка в Ленинском районе (п., в, ч. 2 ст. 105 УК)», — приводит ТАСС сообщение.
Установлено, что днём 31 мая девочка вместе с отцом и его приятелями отправилась на рыбалку. В ходе распития спиртных напитков взрослые оставили ребёнка без присмотра, в результате чего ребёнок пропал. В правоохранительные органы об исчезновении девочки сообщила её бабушка.
В настоящее ведутся сотрудники правоохранительных органов ведут поиски совместно с волонтёрами «Лиза Алерт».
Ранее пропавшего в Кировской области четырёхлетнего мальчика нашли живым спустя почти двое суток поисков.