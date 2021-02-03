Минцифры предложило вывести геолокацию абонентов из-под тайны связи

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России разработало законопроект, согласно которому предлагается вывести из-под тайны связи информацию о местоположении мобильного телефона абонента, что в том числе поможет в поиске пропавших людей.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как рассказал замглавы Минцифры Олег Иванов, в настоящее время координаты устройств абонентов являются тайной и операторы связи обязаны обеспечивать её соблюдение.

Отмечается, что координаты не всегда могут оперативно передать в органы, занимающиеся оперативно-разыскной деятельностью. Иванов отметил, что при поиске пропавших людей счёт идёт на часы.

Он рассказал, что в России ежегодно теряются десятки тысяч людей.

«Операторы связи могут предоставить служебную информацию средств связи, включающую координаты абонентских устройств пропавших граждан», — приводит слова замминистра пресс-служба.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по информационной политике разрабатывает законопроект, регламентирующий открытие на территории России представительств или филиалов иностранных интернет-компаний.