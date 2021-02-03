Минцифры предложило вывести геолокацию абонентов из-под тайны связи
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как рассказал замглавы Минцифры Олег Иванов, в настоящее время координаты устройств абонентов являются тайной и операторы связи обязаны обеспечивать её соблюдение.
Отмечается, что координаты не всегда могут оперативно передать в органы, занимающиеся оперативно-разыскной деятельностью. Иванов отметил, что при поиске пропавших людей счёт идёт на часы.
Он рассказал, что в России ежегодно теряются десятки тысяч людей.
«Операторы связи могут предоставить служебную информацию средств связи, включающую координаты абонентских устройств пропавших граждан», — приводит слова замминистра пресс-служба.
Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по информационной политике разрабатывает законопроект, регламентирующий открытие на территории России представительств или филиалов иностранных интернет-компаний.