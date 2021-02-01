В Госдуме разрабатывают проект о представительствах IT-компаний в России
- АГН «Москва»
«Комитет Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи уже разрабатывает законопроект, регулирующий открытие иностранными интернет-компаниями представительств или филиалов, наделённых необходимыми полномочиями, на территории Российской Федерации», — приводит РИА Новости сообщение.
Подчёркивается, что в первую очередь нововведения коснутся интернет-компаний, включённых в реестр операторов распространения информации.
Кроме того, как сообщается, будут представлены меры по ужесточению ответственности за неисполнение законодательства России по хранению персональных данных и неуплате налогов с деятельности на территории страны.
Ранее президент России Владимир Путин поручил к августу представить предложения по дополнительным требованиям к зарубежным IT-компаниям, работающим в Рунете.