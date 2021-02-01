Путин поручил подготовить новые требования к работающим в Рунете зарубежным IT-компаниям

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Президент России Владимир Путин поручил к августу представить предложения по дополнительным требованиям к зарубежным IT-компаниям, работающим в Рунете.

«Администрации президента России подготовить совместно с правительством России и представить предложения по установлению дополнительных требований к зарубежным технологическим компаниям, осуществляющим деятельность в российском сегменте информационно-телекоммуникационной сети интернет, в том числе в части, касающейся открытия представительств этих компаний на территории России», — цитирует РИА Новости поручение.

Ответственными за выполнение поручения назначены руководитель администрации президента Антон Вайно и премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее Роскомнадзор рекомендовал российским СМИ размещать видео на интернет-платформах отечественных компаний на фоне случаев применения администрацией YouTube блокировок, маркировок и предупреждений.

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