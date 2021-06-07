В Кирове откроют новые пункты вакцинации от COVID-19

Короткая ссылка
В Кирове откроют два новых пункта вакцинации от COVID-19. Они будут работать с 9 до 15 июня.
В Кирове откроют новые пункты вакцинации от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

Первый мобильный пункт будет работать на автостоянке между железнодорожным вокзалом и ТЦ «Лето». Второй откроют в парке имени Кирова.

Также стало известно, что в Краснодарском крае увеличат число пунктов вакцинации для туристов, передаёт ОТР. В настоящее время они доступны в Туапсе, Сочи и Новороссийске, но в ближайшее время появятся и на других курортах.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье открыли пункты вакцинации от COVID-19 в 32 МФЦ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить