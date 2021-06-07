В Кирове откроют новые пункты вакцинации от COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.
Первый мобильный пункт будет работать на автостоянке между железнодорожным вокзалом и ТЦ «Лето». Второй откроют в парке имени Кирова.
Также стало известно, что в Краснодарском крае увеличат число пунктов вакцинации для туристов, передаёт ОТР. В настоящее время они доступны в Туапсе, Сочи и Новороссийске, но в ближайшее время появятся и на других курортах.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье открыли пункты вакцинации от COVID-19 в 32 МФЦ.