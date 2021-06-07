В Подмосковье открыли пункты вакцинации от COVID-19 в 32 МФЦ

Жители Московской области смогут без предварительной записи привиться от коронавируса в пунктах вакцинации при 32 областных многофункциональных центрах (МФЦ).

Об этом сообщает телеканал «360».

Как уточнил глава Мингосуправления Подмосковья Максим Рымар, пункты вакцинации при МФЦ находятся в 27 городских округах.

«В феврале и марте в 25 центрах «Мои документы» вакцинация проходила в мобильных пунктах. Теперь список расширился и работа переведена в постоянный режим», — рассказал Рымар.

Всего в Московской области функционирует более 200 пунктов вакцинации.

Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.