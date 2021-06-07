В Подмосковье открыли пункты вакцинации от COVID-19 в 32 МФЦ
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Об этом сообщает телеканал «360».
Как уточнил глава Мингосуправления Подмосковья Максим Рымар, пункты вакцинации при МФЦ находятся в 27 городских округах.
«В феврале и марте в 25 центрах «Мои документы» вакцинация проходила в мобильных пунктах. Теперь список расширился и работа переведена в постоянный режим», — рассказал Рымар.
Всего в Московской области функционирует более 200 пунктов вакцинации.
Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.