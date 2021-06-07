МВД утвердило порядок доставки граждан в отделения полиции и вытрезвители

МВД России утвердило порядок доставки нетрезвых граждан в отделения полиции и медицинские вытрезвители.

«Утвердить... порядок доставления лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в медицинские организации или специализированные организации, в служебные помещения территориальных органов или подразделения полиции», — сказано в приказе ведомства.

Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В феврале в Минздраве России рассказали, кого будут отправлять в вытрезвители.

В конце 2020 года Госдума приняла закон о восстановлении вытрезвителей в России.