В Минздраве России рассказали, кого будут отправлять в вытрезвители

Доставлять в вытрезвители будут только тех граждан, которые находятся в беспомощном состоянии из-за опьянения, жизни которых угрожает опасность, но при этом им не нужна медицинская помощь. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава России.

В министерстве пояснили, что речь не идёт о принудительном удержании граждан.

«Речь идёт только о случаях, когда гражданин находится в беспомощном состоянии, обусловленном опьянением, а его жизни угрожает опасность, но при этом он не нуждается в оказании медицинской помощи», — приводит РИА Новости сообщение.

В конце 2020 года Госдума приняла закон о восстановлении вытрезвителей в России.

Позднее закон был подписал российским президентом Владимиром Путиным.

Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн в беседе с НСН прокомментировал инициативу.