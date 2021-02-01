В Минздраве России рассказали, кого будут отправлять в вытрезвители
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- РИА Новости
В министерстве пояснили, что речь не идёт о принудительном удержании граждан.
«Речь идёт только о случаях, когда гражданин находится в беспомощном состоянии, обусловленном опьянением, а его жизни угрожает опасность, но при этом он не нуждается в оказании медицинской помощи», — приводит РИА Новости сообщение.
В конце 2020 года Госдума приняла закон о восстановлении вытрезвителей в России.
Позднее закон был подписал российским президентом Владимиром Путиным.
Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн в беседе с НСН прокомментировал инициативу.