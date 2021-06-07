Корабли ТОФ провели артиллерийские стрельбы в Японском море
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ТОФ.
Так, экипажи успешно провели стрельбы по условным воздушным мишеням в рамках противовоздушной обороны отряда при переходе морем.
Кроме того, два ракетных катера выполнили удары по надводным целям условного противника. Среди других отработанных задач — совместное тактическое маневрирование судов и организация связи.
Ранее Newinform передавал, что в проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.