Корабли ТОФ провели артиллерийские стрельбы в Японском море

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Ракетные катера и тральщики Тихоокеанского флота (ТОФ) провели артиллерийские стрельбы в Японском море.
Корабли ТОФ провели артиллерийские стрельбы в Японском море
  • ©structure.mil.ru

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Так, экипажи успешно провели стрельбы по условным воздушным мишеням в рамках противовоздушной обороны отряда при переходе морем.

Кроме того, два ракетных катера выполнили удары по надводным целям условного противника. Среди других отработанных задач — совместное тактическое маневрирование судов и организация связи.

Ранее Newinform передавал, что в проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.

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