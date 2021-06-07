Корабли ТОФ провели артиллерийские стрельбы в Японском море

Ракетные катера и тральщики Тихоокеанского флота (ТОФ) провели артиллерийские стрельбы в Японском море.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Так, экипажи успешно провели стрельбы по условным воздушным мишеням в рамках противовоздушной обороны отряда при переходе морем.

Кроме того, два ракетных катера выполнили удары по надводным целям условного противника. Среди других отработанных задач — совместное тактическое маневрирование судов и организация связи.

Ранее Newinform передавал, что в проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.