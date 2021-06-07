В Томской области выявили 30 случаев COVID-19 за сутки

За сутки в Томской области зарегистрировали 30 случаев COVID-19.

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на оперштаб.

Всего заболели 33 067 жителей. Число выздоровевших достигло 31 851, в том числе пять за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Мурманской области выявили 51 случай коронавируса за сутки, передаёт Nord-News. Всего заболел 51 681 житель. Выздоровели 48 437 пациентов. На лечении находятся 2015 человек.

Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, когда можно вакцинироваться переболевшим коронавирусом.