В Приморье выявили 50 случаев COVID-19 за сутки

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За сутки в Приморском крае зарегистрировали 50 случаев COVID-19.
В Приморье выявили 50 случаев COVID-19 за сутки
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

С начала пандемии заболели 44 718 жителей, выписаны 41 684.

В регионе продолжается вакцинация от коронавируса. Во Владивостоке прививочные пункты работают не только в поликлиниках, но и в торговых центрах. Прошли вакцинацию 160 966 жителей.

Также стало известно, что за последние 24 часа в Крыму выявили 108 случаев COVID-19, передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на главу республики Сергея Аксёнова.

«Из общего количества заболевших 91 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 17 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — сказал он.

Всего в республике выявили 44 212 случаев коронавируса, выписаны 40 966 пациентов.

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, когда можно вакцинироваться переболевшим коронавирусом.

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