В Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

За сутки в Удмуртии зарегистрировали 39 случаев COVID-19, заявили в региональном оперштабе.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

Больше всего заболевших — в Ижевске (14 жителей). Выздоровели за минувшие 24 часа 43 пациента.

Прививку от коронавируса сделали 123 190 человек, из них 97 985 получили второй компонент вакцины.

Также стало известно, что в Забайкальском крае за сутки выявили 62 случая COVID-19, передаёт transsibinfo.com со ссылкой на оперштаб. Всего заболели 43 622 жителя, выздоровели 41 807.

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, когда можно вакцинироваться переболевшим коронавирусом.