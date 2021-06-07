В Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».
Больше всего заболевших — в Ижевске (14 жителей). Выздоровели за минувшие 24 часа 43 пациента.
Прививку от коронавируса сделали 123 190 человек, из них 97 985 получили второй компонент вакцины.
Также стало известно, что в Забайкальском крае за сутки выявили 62 случая COVID-19, передаёт transsibinfo.com со ссылкой на оперштаб. Всего заболели 43 622 жителя, выздоровели 41 807.
Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, когда можно вакцинироваться переболевшим коронавирусом.