Источник рассказал о переводе сотрудников московского офиса «Радио Свобода» на фриланс без отпусков и страховки
- РИА Новости
«Люди стали обычными фрилансерами. Медицинской страховки и оплачиваемых отпусков теперь не будет», — рассказал собеседник RT.
Ранее эксперт объяснил, что журналистов радиостанции могут признать иноагентами, если они будут заниматься политической деятельностью.
«Получение денег из-за рубежа будет. Останется только доказать род деятельности. Тогда на журналистов распространяется всё, что предусмотрено законом, — регистрация в Минюсте и обязательное упоминание о статусе иноагента», — сказал тогда юрист правового центра «Человек и закон» Игорь Чёрный.
14 мая в московский офис РСЕ/РС на Малой Дмитровке пришли судебные приставы с уведомлением о возбуждении исполнительного производства.
По данным Роскомнадзора, в отношении радиостанции вступили в силу 20 судебных постановлений о привлечении к ответственности за неисполнение требований закона о маркировке СМИ-иноагентов. Общая сумма штрафов по ним составляет 5,5 млн рублей.
Всего в период с января по май 2021 года Роскомнадзор направил в суд 520 протоколов о нарушении проектами РСЕ/РС новых правил маркировки публикаций. Сумма штрафов по ним составляет примерно 70 млн рублей.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.