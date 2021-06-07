Источник рассказал о переводе сотрудников московского офиса «Радио Свобода» на фриланс без отпусков и страховки

Руководство московского офиса «Радио Свободная Европа» / «Радио Свобода»* (РСЕ/РС) расторгло бессрочные трудовые договоры со всеми сотрудниками редакции с 1 июня. Журналистам предложили заключить срочные контракты с головным офисом радиостанции в Праге. Об этом сообщил источник RT в организации.

«Люди стали обычными фрилансерами. Медицинской страховки и оплачиваемых отпусков теперь не будет», — рассказал собеседник RT.

Ранее эксперт объяснил, что журналистов радиостанции могут признать иноагентами, если они будут заниматься политической деятельностью.

«Получение денег из-за рубежа будет. Останется только доказать род деятельности. Тогда на журналистов распространяется всё, что предусмотрено законом, — регистрация в Минюсте и обязательное упоминание о статусе иноагента», — сказал тогда юрист правового центра «Человек и закон» Игорь Чёрный.

14 мая в московский офис РСЕ/РС на Малой Дмитровке пришли судебные приставы с уведомлением о возбуждении исполнительного производства.

По данным Роскомнадзора, в отношении радиостанции вступили в силу 20 судебных постановлений о привлечении к ответственности за неисполнение требований закона о маркировке СМИ-иноагентов. Общая сумма штрафов по ним составляет 5,5 млн рублей.

Всего в период с января по май 2021 года Роскомнадзор направил в суд 520 протоколов о нарушении проектами РСЕ/РС новых правил маркировки публикаций. Сумма штрафов по ним составляет примерно 70 млн рублей.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.