«Радио Свобода» в России закончило год с убытком 16,8 млн рублей

«Радио Свобода» закрыло 2020 год с отрицательным финансовым результатом в размере 16,8 млн рублей. Об этом RT узнал из опубликованной в базе бизнес-информации «Контур.Фокус» годовой отчётности ООО «Радио Свободная Европа / Радио Свобода»* — управляющей компании этого СМИ в России.

По этим данным, общая выручка ООО «РСЕ/РС» в 2020 году составила 259 млн рублей. Однако совокупный финансовый результат по итогам года имеет отрицательное значение в 16,8 млн рублей, гласит документ.

В 2021 году финансовое положение управляющей «Радио Свобода» компании усугубилось административными штрафами.

Роскомнадзор 7 апреля сообщил о вступлении в силу 20 судебных постановлений о привлечении к ответственности ООО «РСЕ/РС» и его гендиректора за неисполнение требований закона о маркировке СМИ-иноагентов. Общая сумма штрафов по ним составляет 5,5 млн рублей.

Всего за данные нарушения Роскомнадзор составил 390 протоколов в отношении «РСЕ/РС».

«Суд рассмотрел 260 протоколов и вынес постановления о привлечении к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму 71,5 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.