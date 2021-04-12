«Радио Свобода» в России закончило год с убытком 16,8 млн рублей

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RT
«Радио Свобода» закрыло 2020 год с отрицательным финансовым результатом в размере 16,8 млн рублей. Об этом RT узнал из опубликованной в базе бизнес-информации «Контур.Фокус» годовой отчётности ООО «Радио Свободная Европа / Радио Свобода»* — управляющей компании этого СМИ в России.
«Радио Свобода» в России закончило год с убытком 16,8 млн рублей
  • © REUTERS/Evgenia Novozhenina

По этим данным, общая выручка ООО «РСЕ/РС» в 2020 году составила 259 млн рублей. Однако совокупный финансовый результат по итогам года имеет отрицательное значение в 16,8 млн рублей, гласит документ.  

В 2021 году финансовое положение управляющей «Радио Свобода» компании усугубилось административными штрафами. 

Роскомнадзор 7 апреля сообщил о вступлении в силу 20 судебных постановлений о привлечении к ответственности ООО «РСЕ/РС» и его гендиректора за неисполнение требований закона о маркировке СМИ-иноагентов. Общая сумма штрафов по ним составляет 5,5 млн рублей. 

Всего за данные нарушения Роскомнадзор составил 390 протоколов в отношении «РСЕ/РС». 

«Суд рассмотрел 260 протоколов и вынес постановления о привлечении к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму 71,5 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства. 

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.

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