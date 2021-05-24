Источник рассказал о расторжении договоров с сотрудниками московского офиса «Радио Свобода»
Новые договоры будут заключены с пражской редакцией «Радио Свобода»*, где находится головной офис радиостанции, пояснил источник.
«Теперь сотрудникам не будут предоставляться отпуска и больничные», — рассказал собеседник RT.
Есть вероятность того, что журналистов радиостанции могут признать иноагентами, если будет доказано, что они занимаются политической деятельностью, считает юрист правового центра «Человек и закон» Игорь Чёрный.
«Получение денег из-за рубежа будет. Останется только доказать род деятельности. Тогда на журналистов распространяется всё, что предусмотрено законом, — регистрация в Минюсте и обязательное упоминание о статусе иноагента», — пояснил юрист.
14 мая в московский офис РСЕ/РС на Малой Дмитровке пришли судебные приставы с уведомлением о возбуждении исполнительного производства.
По данным Роскомнадзора, в отношении радиостанции вступили в силу 20 судебных постановлений о привлечении к ответственности за неисполнение требований закона о маркировке СМИ-иноагентов. Общая сумма штрафов по ним составляет 5,5 млн рублей.
Всего в период с января по май 2021 года Роскомнадзор направил в суд 520 протоколов о нарушении проектами РСЕ/РС новых правил маркировки публикаций. Сумма штрафов по ним составляет примерно 70 млн рублей.
Ранее стало известно, что сотрудники московского бюро «Радио Свобода» могут не получить вовремя зарплату из-за блокировки счетов компании приставами.
RT отправил запрос в РСЕ/РС с вопросами о возможном признании корреспондентов радиостанции иноагентами и дальнейших действиях руководства компании в таком случае. К моменту публикации ответ не был получен.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.