Источник рассказал о расторжении договоров с сотрудниками московского офиса «Радио Свобода»

Руководство московского офиса «Радио Свободная Европа» / «Радио Свобода»* (РСЕ/РС) расторгает трудовые договоры со всеми сотрудниками и переводит их на срочные контракты. Об этом сообщил источник RT в организации.

Новые договоры будут заключены с пражской редакцией «Радио Свобода»*, где находится головной офис радиостанции, пояснил источник.

«Теперь сотрудникам не будут предоставляться отпуска и больничные», — рассказал собеседник RT.

Есть вероятность того, что журналистов радиостанции могут признать иноагентами, если будет доказано, что они занимаются политической деятельностью, считает юрист правового центра «Человек и закон» Игорь Чёрный.

«Получение денег из-за рубежа будет. Останется только доказать род деятельности. Тогда на журналистов распространяется всё, что предусмотрено законом, — регистрация в Минюсте и обязательное упоминание о статусе иноагента», — пояснил юрист.

14 мая в московский офис РСЕ/РС на Малой Дмитровке пришли судебные приставы с уведомлением о возбуждении исполнительного производства.

По данным Роскомнадзора, в отношении радиостанции вступили в силу 20 судебных постановлений о привлечении к ответственности за неисполнение требований закона о маркировке СМИ-иноагентов. Общая сумма штрафов по ним составляет 5,5 млн рублей.

Всего в период с января по май 2021 года Роскомнадзор направил в суд 520 протоколов о нарушении проектами РСЕ/РС новых правил маркировки публикаций. Сумма штрафов по ним составляет примерно 70 млн рублей.

Ранее стало известно, что сотрудники московского бюро «Радио Свобода» могут не получить вовремя зарплату из-за блокировки счетов компании приставами.

RT отправил запрос в РСЕ/РС с вопросами о возможном признании корреспондентов радиостанции иноагентами и дальнейших действиях руководства компании в таком случае. К моменту публикации ответ не был получен.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.