Источник сообщил о возможных задержках зарплаты сотрудникам московского офиса «Радио Свобода»

Сотрудники московского офиса «Радио Свободная Европа» / «Радио Свобода»* (РСЕ/РС) могут не получить вовремя зарплату из-за блокировки счетов компании. Об этом сообщил источник RT в СМИ.

Главный бухгалтер РСЕ/РС покинул Россию и уехал в Прагу, где базируется головной офис радиостанции, сказал источник. Также, по его словам, в столице Чехии сейчас находится главный редактор московского бюро Евгения Назарец.

«Таким образом «Радио Свобода» обезопасило руководство радиостанции от встреч с правоохранительными органами», — пояснил собеседник RT.

Согласно данным СПАРК-Интерфакс, в штате московского офиса компании числятся 44 сотрудника. Однако, по информации источника RT, сейчас в офисе работает примерно половина штатного состава — остальные около месяца назад переехали в Прагу и Киев.

«Руководство радиостанции не уверено, что сможет вовремя выплатить зарплату работникам из-за блокировки счетов приставами», — сообщил источник RT.

14 мая в московский офис СМИ на Малой Дмитровке пришли судебные приставы с уведомлением о возбуждении исполнительного производства.

По данным Роскомнадзора, в отношении ООО «РСЕ/РС» вступили в силу 20 судебных постановлений о привлечении к ответственности за неисполнение требований закона о маркировке СМИ-иноагентов. Общая сумма штрафов по ним составляет 5,5 млн рублей.

Всего в период с января по май 2021 года Роскомнадзор направил в суд 520 протоколов о нарушении проектами РСЕ/РС новых правил маркировки публикаций. Сумма штрафов по ним составляет примерно 70 млн рублей.

Ранее стало известно, что московскому бюро «Радио Свобода» угрожает банкротство.

RT отправил запрос в РСЕ/РС с вопросами о возможной невыплате заработной платы сотрудникам и об отъезде главного бухгалтера из России. К моменту публикации ответ не был получен.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017