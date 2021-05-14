Источник: московский офис «Радио Свобода» может заявить о банкротстве

Московский офис «Радио Свободная Европа» / «Радио Свобода»* (РСЕ/РС) вскоре могут признать банкротом. Об этом сообщил источник RT в СМИ.

По словам источника, в ближайшее время ООО «РСЕ/РС»* может подать документы на банкротство, а с сотрудниками, вероятно, расторгнут контракты.

14 мая, как официально сообщается на сайте «Радио Свобода», в московский офис СМИ на Малой Дмитровке пришли судебные приставы с уведомлением о возбуждении исполнительного производства.

«Большинство сотрудников радиостанции находятся на удалённой работе, и в момент прихода приставов в офисе была охрана и несколько журналистов», — сообщил собеседник RT.

Ранее Роскомнадзор сообщил о вступлении в силу 20 судебных постановлений о привлечении к ответственности ООО «РСЕ/РС» и его гендиректора за неисполнение требований закона о маркировке СМИ-иноагентов. Общая сумма штрафов по ним составляет 5,5 млн рублей.

Всего в период с января по май 2021 года Роскомнадзор направил в суд 520 протоколов о нарушении проектами «РСЕ/РС» новых правил маркировки публикаций, говорится в сообщении «Радио Свобода». Сумма штрафов по ним составляет примерно 70 млн рублей.

RT отправил запрос в московский офис «Радио Свобода» с просьбой прокомментировать возможную подачу документов на банкротство, но к моменту публикации новости ответ не был получен.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.