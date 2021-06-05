За время работы ПМЭФ выполнено более 50 тысяч тестов на коронавирус
- @forumspbru
«Мы в рамках самого мероприятия провели 52 тыс. исследований на коронавирус — и не зря: около 500 тестов положительных», — рассказал он.
По оценке организаторов, ПМЭФ в 2021 году посетили 13 тыс. участников из 140 стран мира, заключено более 800 соглашений на сумму 3,860 трлн рублей.
В мае сообщалось, что перед прибытием на площадку ПМЭФ необходимо будет пройти ПЦР-тестирование в одном из специально развёрнутых пунктов, а для посещения пленарного заседания форума потребуется сдать дополнительный тест на коронавирус за сутки до мероприятия.
«Невские новости» передавали, что в Петербурге будет организовано 54 пункта тестирования на COVID-19 для участников ПМЭФ.