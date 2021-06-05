За время работы ПМЭФ выполнено более 50 тысяч тестов на коронавирус

За время работы Петербургского международного экономического форума выполнено 52 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию, 500 из которых показали положительный результат, рассказал советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

«Мы в рамках самого мероприятия провели 52 тыс. исследований на коронавирус — и не зря: около 500 тестов положительных», — рассказал он.

По оценке организаторов, ПМЭФ в 2021 году посетили 13 тыс. участников из 140 стран мира, заключено более 800 соглашений на сумму 3,860 трлн рублей.

В мае сообщалось, что перед прибытием на площадку ПМЭФ необходимо будет пройти ПЦР-тестирование в одном из специально развёрнутых пунктов, а для посещения пленарного заседания форума потребуется сдать дополнительный тест на коронавирус за сутки до мероприятия.

«Невские новости» передавали, что в Петербурге будет организовано 54 пункта тестирования на COVID-19 для участников ПМЭФ.