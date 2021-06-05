На ПМЭФ заключили более 800 соглашений на сумму 3,860 трлн рублей

На Петербургском международном экономическом форуме заключили более 800 соглашений на сумму 3,860 трлн рублей, сообщил советник президента России Антон Кобяков.

Он напомнил, что форум проводится без участия государства с точки зрения финансовой поддержки, а с помощью тех участников, которые «хотят этот форум видеть в ежегодной повестке».

«Эти люди, бизнесмены со всего мира и российские бизнесмены, на этом форуме подписали более 800 соглашений. Я считаю, что это беспрецедентное количество соглашений. Их число превзошло результаты 2019 года, когда было подписано 745 соглашений. Так вот, общая сумма соглашений, при том что мы не учитывали соглашения, которые являются коммерческой тайной, превысила 3 трлн 860 млрд рублей», — сказал Кобяков во время пресс-конференции.

Лидером среди регионов по подписанию соглашений стала Ленинградская область, которая подписала 29 документов на общую сумму 1 трлн 32 млрд рублей.

Кобяков также рассказал, что ПМЭФ в этом году посетили 13 тыс. участников из 140 стран мира.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2—5 июня в очном формате.