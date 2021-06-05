ПМЭФ посетили 13 тысяч участников из 140 стран мира

Петербургский международный экономический форум в этом году посетили 13 тыс. участников из 140 стран мира, сообщил советник президента России Антон Кобяков.

Он назвал форум уникальным мировым событием, единственным с начала пандемии мероприятием, которое состоялось в очном формате.

«11 тыс. российских и иностранных компаний. 800 топовых компаний представлены на уровне своих руководителей. Это важный итог нашего общения, то, к чему мы тщательно готовились», — сказал он во время пресс-конференции.

Кобяков отметил, что на полях форума прошло более 347 сессий, а представителей СМИ прислали 45 стран.