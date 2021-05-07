На ПМЭФ-2021 будет действовать усиленный эпидемиологический контроль

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На объектах проведения Петербургского международного экономического форума — 2021 (ПМЭФ-2021) будет действовать усиленный эпидемиологический контроль.
На ПМЭФ-2021 будет действовать усиленный эпидемиологический контроль
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Соответствующие меры по борьбе с распространением COVID-19 касаются санитарного режима при проведении форума, особенностей доступа в места проведения мероприятий, организации питания, санитарной обработки помещений, обеспечения участников и персонала индивидуальными средствами защиты и так далее.

«Как мы уже неоднократно заявляли, приоритетами организаторов ПМЭФ в этом году стали безопасность и комфорт участников... Все процедуры, связанные с аккредитацией и доступом на площадку, отвечают рекомендациям ВОЗ и Роспотребнадзора, при этом доступны и легковыполнимы», — отметила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Особое внимание организаторы форума уделят ПЦР-тестированию всех гостей. Перед прибытием на площадку ПМЭФ необходимо будет пройти ПЦР-тестирование в одном из специально развёрнутых пунктов тестирования. Сдать тест можно начиная с 1 июня, но не позднее чем за сутки до посещения площадки ПМЭФ-2021.

Результаты тестирования будут действительны в течение всего периода проведения форума.

Тем, кто планирует посетить пленарное заседание форума, необходимо будет пройти дополнительное ПЦР-тестирование за сутки до заседания. 

Иностранным участникам придётся также пройти ПЦР-тестирование за 72 часа до пересечения границы, а затем — за сутки до прибытия на площадку мероприятия.

Ранее сообщалось, что эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани примет участие в ПМЭФ.

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