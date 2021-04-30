Посол Катара рассказал о цели участия страны в ПМЭФ

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Посол Катара в Москве Ахмед бен Насер Аль Тани рассказал о цели участия страны в Петербургском международном экономическом форуме.
Посол Катара рассказал о цели участия страны в ПМЭФ
  • Reuters

«Для нас цель участия в форуме — прежде всего внимательно изучить реальные возможности того, как можно расширить сферы сотрудничества с Россией», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, также важно подготовиться к заключению дополнительных соглашений и сделок, которые будут способствовать укреплению экономического сотрудничества между двумя странами и росту взаимного товарообмена.

«В общем, наша цель — увеличить темпы развития отношений между Катаром и Россией», — добавил посол.

Ранее сообщалось, что эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Также kp.ru сообщало, что студенты, аспиранты и молодые учёные ведущих вузов и научных организаций России смогут принять участие в ПМЭФ.

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