Обвиняемые в обмане ветерана Пронина арестованы
- РИА Новости
«Постановлением суда удовлетворены ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Конькова и Руслана Алимирзаева, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). Срок избранной меры — до 1 августа», — сказала пресс-секретарь суда Карина Каленая.
Ранее МВД предъявило мужчинам обвинение.
4 июня полиция задержала подозреваемых в хищении у 96-летнего ветерана Пронина.
Полиция не исключает, что, помимо Василия Пронина, от действий аферистов пострадали и другие граждане.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что Кремль в курсе истории с хищением денег у ветерана.