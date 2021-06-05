Обвиняемые в обмане ветерана Пронина арестованы

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Суд в Москве арестовал двух мужчин, обвиняемых в мошенничестве в отношении ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Обвиняемые в обмане ветерана Пронина арестованы
  • РИА Новости

«Постановлением суда удовлетворены ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Конькова и Руслана Алимирзаева, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). Срок избранной меры — до 1 августа», — сказала пресс-секретарь суда Карина Каленая.

Ранее МВД предъявило мужчинам обвинение.

4 июня полиция задержала подозреваемых в хищении у 96-летнего ветерана Пронина.

Полиция не исключает, что, помимо Василия Пронина, от действий аферистов пострадали и другие граждане.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что Кремль в курсе истории с хищением денег у ветерана.

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