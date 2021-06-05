Подозреваемым в хищении у ветерана Пронина предъявлены обвинения

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МВД предъявило обвинение двум мужчинам, задержанным по подозрению в мошенничестве в отношении ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, сидевшего рядом с президентом России Владимиром Путиным на параде Победы.
Подозреваемым в хищении у ветерана Пронина предъявлены обвинения
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Кузьминский суд Москвы.

«В суд поступили ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Конькова А.Ю. и Алимирзаева Р.Р., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). Судебное заседание в отношении Алексея Конькова уже началось», — сказала пресс-секретарь суда Карина Каленая.

4 июня полиция задержала подозреваемых в хищении у 96-летнего ветерана Пронина.

Полиция не исключает, что, помимо Василия Пронина, от действий аферистов пострадали и другие граждане.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что Кремль в курсе истории с хищением денег у ветерана.

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