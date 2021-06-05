Подозреваемым в хищении у ветерана Пронина предъявлены обвинения
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Кузьминский суд Москвы.
«В суд поступили ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Конькова А.Ю. и Алимирзаева Р.Р., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). Судебное заседание в отношении Алексея Конькова уже началось», — сказала пресс-секретарь суда Карина Каленая.
4 июня полиция задержала подозреваемых в хищении у 96-летнего ветерана Пронина.
Полиция не исключает, что, помимо Василия Пронина, от действий аферистов пострадали и другие граждане.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что Кремль в курсе истории с хищением денег у ветерана.