Полиция задержала подозреваемых в хищении у 96-летнего ветерана Пронина
- РИА Новости
Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Сотрудники МВД России не исключают, что, помимо Василия Пронина, от действий аферистов пострадали и другие граждане, в том числе пожилого возраста. Эта информация проверяется», — добавила она.
По имеющейся информации, координация их действий осуществлялась из-за рубежа.
В ходе обысков были изъяты средства связи, банковские карты, денежные средства.
Как сообщалось ранее, на домашний телефон 96-летнего пенсионера поступил звонок от злоумышленника, который представился сотрудником правоохранительных органов.
Он убедил Василия Гавриловича снять с личного банковского счёта 400 тыс. рублей и передать их третьему лицу. По словам звонившего, это якобы было необходимо для задержания с поличным мошенника.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что Кремль в курсе истории с хищением денег у ветерана и рассчитывает, что преступников найдут.
Участник битвы на Курской дуге Василий Пронин 9 мая присутствовал на параде Победы на Красной площади. Он сидел рядом с российским лидером Владимиром Путиным.