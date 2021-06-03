Песков назвал чудовищным хищение денег у 96-летнего ветерана Пронина

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Кремль в курсе истории с хищением денег у 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина и рассчитывает, что преступников найдут. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков назвал чудовищным хищение денег у 96-летнего ветерана Пронина
  • РИА Новости

Он назвал ситуацию чудовищной и подчеркнул, что полиция работает.

«Хочется верить, что всё-таки этих подонков найдут», — сказал Песков журналистам.

29 мая Пронин сообщил в МВД о хищении у него денежных средств. 

Установлено, что ему домой позвонил злоумышленник, который представился сотрудником правоохранительных органов и обманом убедил снять с личного банковского счёта 400 тыс. рублей и передать их третьему лицу. Это якобы было необходимо для «задержания с поличным мошенника».

Возбуждено уголовное дело.

Участник битвы на Курской дуге Василий Пронин 9 мая присутствовал на параде Победы на Красной площади. Он сидел рядом с российским лидером Владимиром Путиным.

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