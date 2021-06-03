Песков назвал чудовищным хищение денег у 96-летнего ветерана Пронина
- РИА Новости
Он назвал ситуацию чудовищной и подчеркнул, что полиция работает.
«Хочется верить, что всё-таки этих подонков найдут», — сказал Песков журналистам.
29 мая Пронин сообщил в МВД о хищении у него денежных средств.
Установлено, что ему домой позвонил злоумышленник, который представился сотрудником правоохранительных органов и обманом убедил снять с личного банковского счёта 400 тыс. рублей и передать их третьему лицу. Это якобы было необходимо для «задержания с поличным мошенника».
Возбуждено уголовное дело.
Участник битвы на Курской дуге Василий Пронин 9 мая присутствовал на параде Победы на Красной площади. Он сидел рядом с российским лидером Владимиром Путиным.