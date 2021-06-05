Орешкин ожидает технологическую революцию в здравоохранении за 15 лет

В сфере здравоохранения в ближайшие 10—15 лет будет происходить технологическая революция, считает помощник президента России Максим Орешкин.

Об этом он рассказал на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Нужно понимать, что это очень большая отрасль и очень важная и её роль и значимость будут расти кардинально в ближайшие годы. При этом там будет происходить технологическая революция, там будет происходить изменение бизнес-процессов, приводящих к системной модели в здравоохранении», — цитирует Орешкина ТАСС.

По его мнению, сфера здравоохранения станет одной из тех, благодаря которым в будущем будет развиваться экономика.

Ранее стало известно о планах Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтической компании Sanofi совместно реализовывать цифровые проекты в сфере здравоохранения в России.