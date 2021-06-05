Орешкин ожидает технологическую революцию в здравоохранении за 15 лет

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В сфере здравоохранения в ближайшие 10—15 лет будет происходить технологическая революция, считает помощник президента России Максим Орешкин.
Орешкин ожидает технологическую революцию в здравоохранении за 15 лет
  • РИА Новости

Об этом он рассказал на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Нужно понимать, что это очень большая отрасль и очень важная и её роль и значимость будут расти кардинально в ближайшие годы. При этом там будет происходить технологическая революция, там будет происходить изменение бизнес-процессов, приводящих к системной модели в здравоохранении», — цитирует Орешкина ТАСС.

По его мнению, сфера здравоохранения станет одной из тех, благодаря которым в будущем будет развиваться экономика.

Ранее стало известно о планах Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтической компании Sanofi совместно реализовывать цифровые проекты в сфере здравоохранения в России.

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