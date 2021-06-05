Орешкин ожидает технологическую революцию в здравоохранении за 15 лет
- РИА Новости
Об этом он рассказал на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Нужно понимать, что это очень большая отрасль и очень важная и её роль и значимость будут расти кардинально в ближайшие годы. При этом там будет происходить технологическая революция, там будет происходить изменение бизнес-процессов, приводящих к системной модели в здравоохранении», — цитирует Орешкина ТАСС.
По его мнению, сфера здравоохранения станет одной из тех, благодаря которым в будущем будет развиваться экономика.
Ранее стало известно о планах Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтической компании Sanofi совместно реализовывать цифровые проекты в сфере здравоохранения в России.