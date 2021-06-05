В России число случаев коронавируса за сутки возросло на 9145

В России за сутки выявлено ещё 9145 заболевших коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 5 117 274, передаёт оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У 14,7% новых пациентов не было симптомов коронавируса.

За сутки от последствий COVID-19 скончались 399 человек, за всё время пандемии умерли 123 436 пациентов.

В то же время ещё 8565 человек выписали после выздоровления от коронавируса. Всего в России от COVID-19 вылечились 4 729 077 пациентов.

Накануне зарегистрировали 8947 случаев коронавируса и 377 летальных исходов, связанных с COVID-19. Сообщалось о выздоровлении после коронавирусной инфекции 8530 пациентов.

Ранее российский лидер Владимир Путин призвал россиян вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19.

Иммунолог-аллерголог Надежда Логинова в беседе с Inforeactor дала рекомендации по подготовке к вакцинации от коронавируса.