В России число случаев коронавируса за сутки возросло на 9145
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У 14,7% новых пациентов не было симптомов коронавируса.
За сутки от последствий COVID-19 скончались 399 человек, за всё время пандемии умерли 123 436 пациентов.
В то же время ещё 8565 человек выписали после выздоровления от коронавируса. Всего в России от COVID-19 вылечились 4 729 077 пациентов.
Накануне зарегистрировали 8947 случаев коронавируса и 377 летальных исходов, связанных с COVID-19. Сообщалось о выздоровлении после коронавирусной инфекции 8530 пациентов.
Ранее российский лидер Владимир Путин призвал россиян вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19.
Иммунолог-аллерголог Надежда Логинова в беседе с Inforeactor дала рекомендации по подготовке к вакцинации от коронавируса.