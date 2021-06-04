За сутки в России выявили 8947 случаев инфицирования коронавирусом
За сутки в России скончались 377 человек с подтверждённым коронавирусом. Всего за время пандемии зафиксировано 123 037 летальных исходов.
Также за 24 часа 8530 пациентов были выписаны после выздоровления. Общее число вылечившихся от коронавируса достигло 4 720 512.
Накануне сообщалось о 8933 случаях инфицирования коронавирусом и 393 летальных исходах от последствий COVID-19. Были выписаны 9383 пациента.
Ранее президент Владимир Путин призвал россиян сделать прививку от коронавирусной инфекции и отметил важность вакцинации.