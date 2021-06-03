За сутки в России выявили 8933 случая инфицирования коронавирусом

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В России в течение суток зафиксировали 8933 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных в стране случаев COVID-19 достигло 5 099 182. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
За сутки в России выявили 8933 случая инфицирования коронавирусом
  • Reuters

За сутки в России скончались 393 человека с подтверждённым коронавирусом. Всего за время пандемии зафиксировано 122 660 летальных исходов.

Также за 24 часа 9383 пациента были выписаны после выздоровления. Общее число вылечившихся от коронавируса достигло 4 711 982.

Накануне сообщалось о 8832 случаях инфицирования коронавирусом и 394 летальных исходах от последствий COVID-19. Были выписаны 9020 пациентов.

Ранее президент Владимир Путин призвал россиян сделать прививку от коронавирусной инфекции и отметил важность вакцинации.

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