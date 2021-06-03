За сутки в России выявили 8933 случая инфицирования коронавирусом
- Reuters
За сутки в России скончались 393 человека с подтверждённым коронавирусом. Всего за время пандемии зафиксировано 122 660 летальных исходов.
Также за 24 часа 9383 пациента были выписаны после выздоровления. Общее число вылечившихся от коронавируса достигло 4 711 982.
Накануне сообщалось о 8832 случаях инфицирования коронавирусом и 394 летальных исходах от последствий COVID-19. Были выписаны 9020 пациентов.
Ранее президент Владимир Путин призвал россиян сделать прививку от коронавирусной инфекции и отметил важность вакцинации.