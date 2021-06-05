Путин считает Австрию надёжным европейским партнёром России
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«У нас очень добрые отношения с Австрией», — сказал Путин на встрече с руководителями мировых информагентств.
Российский президент в ответ на просьбу дать оценку отношениям России и Австрии на фоне отмены рейса Austrian Airlines из Вены в Москву 27 мая ответил, что не знает, что могло послужить причиной отмены полёта.
«Полагаю, что связано это, наверное, с вопросами пандемийных ограничений», — предположил он.
Он заметил, что государства осуществляют совместные крупные проекты и подчеркнул, что Россия очень ценит Австрию.
Ранее Путин выразил надежду на стабильность отношений между Россией и ФРГ и заявил о готовности взаимодействовать с будущим правительством Германии.