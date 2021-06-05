Путин заявил о готовности взаимодействовать с будущим правительством ФРГ

Москва надеется, что будущее правительство Германии при выстраивании отношений с Россией будет учитывать особый характер связей между двумя странами, сообщил российский лидер Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Очень рассчитываю на то, что будущее руководство Федеративной Республики, имея в виду особый характер наших отношений и заинтересованность в продолжении нашего сотрудничества, будет соответствующим образом выстраивать отношения (...) в политической сфере», — сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.

Он также заявил о готовности к «полноформатной работе» и преодолению всех сложностей.

По словам Путина, «тысячи немецких компаний работают в России, объём взаимных инвестиций составляет $29 млрд».

Ранее президент России выразил надежду на стабильность отношений между Россией и ФРГ.