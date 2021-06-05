Путин заявил о готовности взаимодействовать с будущим правительством ФРГ

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Москва надеется, что будущее правительство Германии при выстраивании отношений с Россией будет учитывать особый характер связей между двумя странами, сообщил российский лидер Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Путин заявил о готовности взаимодействовать с будущим правительством ФРГ
  • kremlin.ru

«Очень рассчитываю на то, что будущее руководство Федеративной Республики, имея в виду особый характер наших отношений и заинтересованность в продолжении нашего сотрудничества, будет соответствующим образом выстраивать отношения (...) в политической сфере», — сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.

Он также заявил о готовности к «полноформатной работе» и преодолению всех сложностей.

По словам Путина, «тысячи немецких компаний работают в России, объём взаимных инвестиций составляет $29 млрд».

Ранее президент России выразил надежду на стабильность отношений между Россией и ФРГ.

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