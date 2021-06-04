Диетолог рассказала, кому может быть противопоказана окрошка

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, кому может быть противопоказана окрошка.

«Если окрошка сделана из натуральных ингредиентов, она полезна. Квас квасу рознь. Можно сделать квас натуральный, как раньше делали, на хлебных корочках — он, конечно, по вкусу отличается от привычного нам кваса, где очень много сахара», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта придётся отказаться от окрошки, даже натуральной.

Как отметила Соломатина, употребление кефира может влиять на перистальтику.

«Желательно сочетание зелени с кефиром, как и с квасом», — считает она.

Эксперт добавила, что кефир можно разбавлять, можно класть мало мясных добавок, а в основном делать окрошку на зелени и в таком случае она будет более полезной для здорового человека.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова в беседе с Nation News рассказала, как отказаться от вечерних и ночных перекусов.